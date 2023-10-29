Angelina Jolie, Gazze'de siviller için yardım çağrısında bulundu Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jolie, "Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor" dedi.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırarak masumları öldürüyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve kadın - çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, kara harekatına hazırlanıyor.

Kara harekatı öncesinde de Gazze'ye gelecek yardımları engelleyen İsrail'e tepkiler de büyüyor.

Tpeki gösteren isimlerden birisi olan Angelina Jolie, Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Kırgın ve kızgın olduğunu söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık acil ateşkes talep ediyor"

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şu ifadeleri kullandı: