ANKA verilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan öne geçince Sözcü TV'de yüzler düştü

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Türkiye'de tarihi seçim için oy sayımı devam ediyor.
Yoğun bir katılımla sandık başına giden vatandaşlar, heyecanla veri akışını takip etmeye başladı.
AA'nın sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.
ANKA verilerine göre ise Kılıçdaroğlu önde gösterildi.
Erdoğan'ın önde olması moralleri bozdu
CHP'nin fonladığı Sözcü TV'de ise Fatih Portakal'ın sunumuyla seçim sonuçları aktarıldı.
ANKA'ya göre yayınlanan sonuçlar paylaşılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olması yüzleri düşürdü.
Sosyal medyada gündem oldu
O anlar ise ekranlara yansıdı.
Portakal ve Gazeteci İsmail Saymaz'ın gerginliği sosyal medyada gündem oldu.
Verilerde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50,6 olarak aktarılırken, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 49,4 olarak paylaşıldı.