Ankara adayı Turgut Altınok'tan bir müjde de minibüs esnafına Başkent için önemli projeler hazırlayan Turgut Altınok, minibüs esnafına da 30 bin TL'lik yakıt desteği vereceklerini açıklayarak "Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, projeleriyle dikkat çekiyor.

Bu kapsamda hazırladığı bir projeyle yeni bir müjdeyi daha açıkladı.

30 bin TL'lik yakıt desteği

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turgut Altınok, minibüs esnafına yakıt desteği vereceklerini belirtti.

Altınok, "Minibüs esnafımıza aylık 30 bin TL yakıt desteği vereceğiz. Her zaman yanınızdayız. Minibüs esnafımızın yüzü gülecek!" ifadelerini kullandı.

Ulaşım, fatura, burs ve metro projeleri...

Yerel seçim arifesinde sık sık sahaya inerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altınok, halkın taleplerini ve şikayetlerini yakından dinledi.

Bu kapsamda Başkentliler için 2024-2029 dönemine özel projeler hazırlandı.

Projelerde; su faturalarında indirim yapacaklarını, tüm üniversite öğrencileri için ulaşımın ücretsiz olacağını, 20 bin üniversite öğrencisine de karşılıksız 1500 lira burs verileceğini, metro projelerini yerine getireceklerinin de sözünü verdi.