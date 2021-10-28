Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açılış tarihi 2021

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açılış tarihi 2021

Ankara'nın kalbinde kurulan AKM Millet Bahçesi'nin konumu ve açılış tarihi merak ediliyor. Peki Ankara AKM millet bahçesi nerede, nasıl gidilir? İşte 2021 Ankara AKM Millet Bahçesi açılış tarihi...

Millet kıraathanesi, konferans salonu, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sunan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı için geri sayım başladı.

Geniş yeşil alanların yer aldığı ve kültür merkezi gibi birçok salonu da içerisinde barındıran bahçenin açılışı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek.

Bu noktada Ankaralı vatandaşlar, 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşan AKM Millet Bahçesi'nin konumu hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları açılışa davet etmişti. Peki, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışı ne zaman, saat kaçta? AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

ANKARA AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentin kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan ve Ankara Hergelen Meydanı'na kadar planlanan çalışma, Ankara'da tarih ve kültürün yeşil ile buluştuğu bir alan olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.