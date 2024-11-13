Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı

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Ankara'nın gündemi fahiş fiyatlarla düzenlenen konserler...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi tepkilerin odağına yerleşti.

YAVAŞ KONSERLERİ SAVUNDU

Konser skandalına tepkiler sürerken Mansur Yavaş'tan konuya dair günlerce açıklama yapmayan Yavaş, birçok sanatçıya ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'lik konserleri savundu.

Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." dedi.

SAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yansıyan konser vurgununa ilişkin resen soruşturma başlattı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı.

Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

DİLEKÇELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak.

Savcılığın soruşturması, rapor doğrultusunda şekillenecek.

Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

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