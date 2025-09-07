Ankara için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurt genelinde sağanak yağış etkili oluyor...

Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

VALİLİK UYARI METNİ YAYINLADI

Valilikten yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.