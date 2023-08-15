Ankara Kocatepe Camii'ndeki skandal çekime 2 gözaltı Dini değerlerin ayaklar altına alındığı çekimle ilgili tepkiler art arda gelirken soruşturma başlatıldı. Yaşanan son gelişmeye göre, çekimi gerçekleştiren yönetmen ve modelin gözaltına alındığı duyuruldu.

ensonhaber.com

Başkent Ankara’nın en büyük camisi olarak anılan Kocatepe Camii, son günlerde bir skandalla anılıyor.

Müslümanların ibadethaneleri olarak önemli bir değer taşıyan camide fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Dini değerlerin adeta ayaklar altına alındığı çekimin, yönetmen Bilal Kısa ve bir model tarafından yapıldığı öğrenildi.

"Zıtlıkların büyüsü"

Kocatepe Camii’ndeki akılalmaz görüntüler “zıtlıkların büyüsü” başlığıyla paylaşıldı.

Ayrıca model, kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çekerek poz verdi.

Takke ve tespih aksesuar olarak kullanılırken, namaz hareketleri de poz olarak değerlendirildi.

Soruşturma başlatıldı

İnfial yaratan görüntüler sonrasında tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Konuyla ilgili ilk açıklama Ankara Valiliği’nden geldi.

O açıklamada şu ifadeler aktarıldı;

İlimiz Kocatepe Camii'nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Yönetmen ve model gözaltında

Soruşturma sonrasında konuya dair bir yeni gelişme daha yaşandı.

Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kocatepe Camii’nde çekim yapan Bilal Kısa isimli yönetmen ve model E.C. gözaltına alındı.