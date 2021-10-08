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    Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

    27 ilde; örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 56 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.10.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:34
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    Türkiye'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

    56 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

    Çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer alan şüpheliler tespit edildi.

    Tespitlerin ardından, daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon başlattı.

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