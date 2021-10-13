Ankara ne zaman başkent oldu? 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu

Ankara ne zaman başkent oldu? 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu

Cumhuriyetin sembolü Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde "Ankara ne zaman ve nasıl başkent oldu" sorusu gündemde yerini aldı. İşte Ankara'nın başkent olma yolculuğu...

Kurtuluş mücadelemizin kalbi, Anadolu'nun merkezi Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü özellikle Ankaralılar tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Stratejik konumu nedeniyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara, ne zaman ve nasıl başkent oldu bu özel günde merak ediliyor.

Ulusumuzun yürüttüğü bağımsızlık savaşının merkezinde yer alan Ankara, bu mücadelenin kazanılmasında konumu ve üstlendiği işlevle yaşamsal bir rol oynamıştır.

Peki Ankara ne zaman, hangi yıl başkent oldu? Ankara'nın başkent olma sebepleri neler? İşte hikayesi...

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?

İsmet Paşa, bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

"Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edildi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

BAŞKENT OLMA HİKAYESİ

Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923'te tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı.

İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini 9 Ekim 1923'te Meclise verdi.

Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi Cumhuriyet'in ilanı için de bir adım oldu.

Ankara, bağımsızlık mücadelesinin zor günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına karargâh olmuş, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında tarihi rol oynamıştır.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMA NEDENLERİ

Ankara'nın iklimi, ulaştırma araçları, gelişme kabiliyet ve istidadı, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından daha uygun olduğu görülmüştür.

Türkiye'nin coğrafi olarak merkezinde sayılabilecek bir şehir olmasının yanı sıra, haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı olan Ankara, bütün cephelere eşit mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği merkez olmuştur.

Atatürk, Ankara'nın başkent olmasının nedenleri arasında korunabilir bir şehir olmasını sebep göstermiştir. Atatürk düşüncelerini "Bütün düşünceler, Yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu." sözleriyle ifade etmiştir.