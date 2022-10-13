Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara'nın başkent olmasının nedenleri!

Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara'nın başkent olmasının nedenleri!

Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından Türkiye'nin başkenti oldu. Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara'nın başkent olmasının sebepleri...

Kurtuluş Savaşı’nda Ankara, Anadolu'daki direniş hareketinin yönetimi olan Heyet-i Temsiliye’nin merkezi olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından seçildi.

Türk-Yunan Savaşı’nın en yoğun muharebesinin gerçekleştiği yer olan Ankara’da, Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Yunan birlikleri püskürtülmüştü.

1923 Lozan Antlaşması ile millî sınırlarını tescilledi ve bağımsızlığını onaylatan Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Ekim 1923’te Ankara kentini başkent ilan etti.

Ankara ne zaman ve neden başkent oldu?

Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı ve jeopolitik konumuyla öne çıkarak fiilen başkentlik görevi yaptı. Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923’te yeni kurulacak devletin yasal olarak başkenti oldu.

Ankara'nın yeni devletin başkenti olması için İsmet Paşa ve 14 milletvekili, 9 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifinde bulundular. Kanun teklifinin gerekçesinde şöyle söylenmekteydi: "Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, Yeni Türkiye'nin esas varlığını, ülkenin güç kaynaklarının gelişmesini, Anadolu'nun merkezinde kurmak lüzumunu göstermektedir. Ülkenin güvenliği Ankara'nın coğrafi ve stratejik durumu bunu gerektirmektedir.”

Ankara 13 Ekim 1923'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye'nin başkenti olarak kabul edildi. 20 Nisan 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce benimsenen Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtildi.

Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara!

Ankara ili Türk Kurtuluş Savaşı’nda merkezi bir yer oldu. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, şehri Anadolu'daki direniş hareketinin yönetimi olan Heyet-i Temsiliye’nin merkezi olarak seçti.