Sanayiciler işçi bulamamaktan dertli: Üniversite okumak şart değil Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, nitelikli işçi bulamamaktan dert yandı. Ardıç, "Evet, hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değiliz. Onun yerine potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak türden beceri eğitimleri, çıraklık eğitimi ve stajlar ile aslında kendiniz ve ülkeniz için de daha faydalı olabilirsiniz" dedi.

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Son dönemlerde işverenlerin en çok yakındığı sorunların başında 'eleman bulamama' geliyor.

Öyle ki işçi bulamamaktan dert yanan işverenlerin sesi olarak geçtiğimiz gün Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde nitelikli işgücü sorunu yaşandığını söyledi.

İşverenler, eleman bulamama sorununa çare arıyor

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'ın ifadeleri sonrası çeşitli meslek kollarından da bu yönde açıklamalar gelmeye devam etti.

Son olarak ise Ankara Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, sanayi politikası uygularken yapısal reformların eğitim ve istihdam boyutunun altını çizdi.

"Biz sanayicilerin en önemli sorunu ‘işçisizlik’"

Sanayi politikası uygularken yapısal reformların eğitim ve istihdam boyutunun altını çizen Ardıç, “Her konuşmamda eğitim politikalarının önemini vurguluyorum. TÜİK verilerine göre işsizlik yüzde 10’a yakın. Fakat biz sanayicilerin en önemli sorunu ‘işçisizlik’. Eğitim politikaları revize edilirken üretimin işgücü ihtiyacını gözeten bir tasarım ortaya koyulması gerekiyor.” dedi.

Ardıç, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işgücüne yeni beceriler kazandırılmasına yönelik projeler yürütülmesi ve işgücü piyasasının aradığı nitelikte uygulayıcı insan kaynağı yetiştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

"Özellikle son dönem yetişen mühendislerden verim alamıyoruz"

Ardıç, şöyle devam etti:

“Özellikle son dönem yetişen mühendislerden verim alamıyoruz. Birçok mühendis sanayi görmeden teorik bilgilerle çalışma hayatına başlıyor. Nasıl ki bir doktor, eğitiminin önemli bir kısmını hastanede hastaları görerek, uygulamalı olarak alıyorsa mühendislik eğitiminin de aynı şekilde yapılması gerekiyor.”

"Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değiliz"

İngiltere Başkanı Rishi Sunak’ın üniversiteden mezun olunduğunda iş garantisi olmayan bölümlere kontenjan sınırı getirileceği konusunda yaptığı açıklamadan kendisinin de şikayetçi olduğunu ifade eden Ardıç, “Buna ilave olarak, 'düşük' puanlar alarak üniversiteye giren öğrencilerin sayısını da azaltacaklarını açıkladı. Evet, hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değiliz. Onun yerine potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak türden beceri eğitimleri, çıraklık eğitimi ve stajlar ile aslında kendiniz ve ülkeniz için de daha faydalı olabilirsiniz.” dedi.