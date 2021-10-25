Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Rümeysa Şen' açıklaması

Trafik kazasında yaşamını yitiren Doktor Rümeysa Şen'in 36 saatlik nöbetten çıktığı iddiaları, Ankara Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

Ankara'da, nöbetten çıkan 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen, evine gitmek için otomobili ile yola çıktı.

Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda doktorun aracı, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, Şen yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADA 36 SAAT NÖBET TEPKİSİ

Olayın ardından, sosyal medya üzerinden Şen’in 36 saatlik nöbetten çıktığı iddiaları dillendirilmeye ve nöbet sistemine yönelik tepkiler yağmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama, Ankara Şehir Hastanesi'nden geldi.

"CUMA GECESİ NORMAL NÖBETİNİ TUTTU"

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği, trafik kazasında ölen Dr. Rümeysa Berin Şen'in cuma gecesi normal nöbetini tuttuğunu, cumartesi sabah nöbet bitiminde evine giderken acı olayın meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, 36 saat nöbet nedeniyle olayın gerçekleştiğine ilişkin iddiaların üzüntüleri artırdığı ifade edildi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Başhekimliğin açıklamasında, elim kazada hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen için anma programı düzenlendiği belirtildi.

BAŞHEKİMLİK AÇIKLAMASI

"Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Doktor Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir.

"HEKİMLERİMİZİN ÇALIŞMA ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN AZİMLE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

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