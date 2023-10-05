Ankara Valiliği duyurdu! Kömür madeninde göçük: Yaralılar var Beypazarı ilçesindeki kömür madeninde göçük meydana gelmesiyle işçiler yaralandı. 15 işçinin hafif şekilde yaralandığı ve 4'ünün hastanede gözlem altında olduğu belirtildi.

ensonhaber.com Başkent Ankara'da hareketlilik var. Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında korku dolu anlar yaşandı. Konuya ilişkin açıklama Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik açıklamasında kömür madeninde göçük olduğu bilgisine yer verildi. "15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır" Açıklamanın tamamı şu şekilde: "Beypazarı İlçemize bağlı Hırkatepe Mahalesinde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan üç işçimiz hastanede gözlem altındadır." "Hayati tehlikeleri bulunmuyor" Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret etti. Burada durumları hakkında bilgi alan Yılmaz, madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "15 yaralımızdan 12 tanesi burada. Genel durumları iyi. 4 tanesi de inceleme amacıyla şehir hastanesine sevk edildi. İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bizlere bildirildi. Galeri içerisinde hava basıncından bir işçilerin sağa sola düşmesinden dolayı iç kanama ve kırıklara karşı izleme altındalar."