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    Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu

    Dolandırıcılar tarafından aranan Ankara Valisi Vasip Şahin, ailesiyle tehdit edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • 02.09.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 12:22
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    Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu

    Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin vardı.

    Dolandırıcılar, Şahin'i arayarak para istedi...

    Çeşitli sebepleri öne süren şahıslar, Vali Şahin'i tehdit ederek istedikleri miktarı vermesini söyledi.

    Ailesiyle tehdit edildi

    Şahin'den olumsuz yanıt alan dolandırıcılar bu kez ailesiyle tehdit etti.

    Şahıslar, parayı vermediği takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    5 ilde eş zamanlı operasyon

    Ekipler harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandı.

    Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu #1

    3 şahıs tutuklandı

    Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılacak

    İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 6 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

    Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu #2


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