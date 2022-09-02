Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu

Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu

Dolandırıcılar tarafından aranan Ankara Valisi Vasip Şahin, ailesiyle tehdit edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin vardı.

Dolandırıcılar, Şahin'i arayarak para istedi...

Çeşitli sebepleri öne süren şahıslar, Vali Şahin'i tehdit ederek istedikleri miktarı vermesini söyledi.

Ailesiyle tehdit edildi

Şahin'den olumsuz yanıt alan dolandırıcılar bu kez ailesiyle tehdit etti.

Şahıslar, parayı vermediği takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin polis ekiplerine ihbarda bulundu.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandı.

3 şahıs tutuklandı

Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılacak

İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 6 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.