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- Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu
Ankara Valisi Şahin dolandırıcıların hedefi oldu
- 02.09.2022 - 12:20
- Güncelleme : 02.09.2022 - 12:22
Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin vardı.
Dolandırıcılar, Şahin'i arayarak para istedi...
Çeşitli sebepleri öne süren şahıslar, Vali Şahin'i tehdit ederek istedikleri miktarı vermesini söyledi.
Ailesiyle tehdit edildi
Şahin'den olumsuz yanıt alan dolandırıcılar bu kez ailesiyle tehdit etti.
Şahıslar, parayı vermediği takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin polis ekiplerine ihbarda bulundu.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Ekipler harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandı.
3 şahıs tutuklandı
Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılacak
İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 6 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.