Ankara ve İstanbul için sel uyarısı

Ankara ve İstanbul için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim Çarşamba günü için yurt genelinde sağanak yağışın hakim olacağını belirtirken, başkent Ankara ve İstanbul için sel alarmı verdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim tarihi için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde yağışların etki göstereceğini duyurdu.

Vatandaşlar, ani sağanak yağışların beraberinde getirebileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarılıyor.

Aralıklı sağanak

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunun son değerlendirmelerine göre ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da toz taşınımı alarmı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 23 derece parçalı bulutlu,

İstanbul 21 derece parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı,

Kırklareli 21 derece parçalı bulutlu

Kocaeli 21 derece parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 18 derece parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı,

Denizli 24 derece parçalı bulutlu

İzmir 26 derece az bulutlu

Manisa 26 derece parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 32 derece parçalı ve az bulutlu,

Antalya 29 derece parçalı bulutlu,

Hatay 30 derece parçalı ve az bulutlu,

Isparta 23 derece parçalı, akşam saatlerinde sağanak yağışlı,

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 20 derece parçalı bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı,

Eskişehir 19 derece parçalı çok bulutlu

Konya 21 derece parçalı bulutlu akşam saatlerinde yağışlı,

Sivas 22 derece parçalı bulutlu ve öğlen saatlerinden itibaren yağışlı,

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 16 derece parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı,

Düzce 20 derece parçalı ve çok bulutlu,

Kastamonu 16 derece parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,

Sinop 21 derece parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya 20 derece parçalı bulutlu, sağanak yağışlı,

Artvin 21 derece parçalı bulutlu

Samsun 20 derece parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Trabzon 20 derece parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı,

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Erzurum 25 derece parçalı bulutlu

Kars 25 derece parçalı bulutlu

Malatya 31 derece az bulutlu,

Van 25 derece parçalı az bulutlu,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.