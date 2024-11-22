Ankara'da 10 Kasım'da anma törenine katılmayan öğrenciye uyarı

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Ankara'da ilginç bir olay yaşandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Semra Polat, oğlu Oğulcan rahatsız olduğu için 8-9 Kasım tarihlerinde rapor aldı.

Grip nedeniyle 8-9 Kasım tarihlerinde raporlu olan öğrenci, 10 Kasım'da yapılan anma törenlerine de katılamadı.

OKUL EVRAK YOLLADI, GEREKÇESİNİ İSTEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında anıldı.

Bu kapsamda da 10 Kasım'da anma törenleri düzenlenirken, Oğulcan isimli öğrencinin törenleri kaçırması sonrası okul yönetimi tarafından veli Semra Polat'a evrak gönderildi.

Gönderilen evrakta, törene katılmama gerekçesinin 3 gün içerisinde bildirilmesi istendi.

Gönderilen metinde; "Öğrencinizin 10 Kasım 2024 tarihinde okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenine katılmadığı tespit edilmiş olup, katılmama gerekçesini 3 iş günü içerisinde ekte yer alan matbu dilekçede tarafımıza bildirmeniz hususunda gereğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.

ANNE, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan anne Semra Polat, "Oğulcan'ım grip nedeniyle doktora gitti, 8-9 Kasım tarihleri için rapor verildi. Okul 10 Kasım'da anma töreni yapmış. Dün okul yönetimi oğlumla konuşmuş. Bugün de tarafıma bu evrak gönderildi." ifadelerine yer verdi.