Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde başkentte geçit töreni organize edildi. Törene farklı şehirlerden gelen vatandaşlar da katılım sağladı.

Yurdun birçok yerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kutlamaların görüntüleri paylaşılıyor.

Başkentte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden, Ulus’ta bulunan eski Meclis binasına Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karma Bando takımı yürüyüşe eşlik etti

Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı eşlik etti.

Renkli görüntüler dikkat çekti

Mehteran takımının da bulunduğu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını temsilen giyen bölük de yer aldı.

Kortejde bulunan atlı birlikler ise vatandaşların ilgisini çekti.

"Bazı zaferler kitaplara sığmaz"

Adana’dan Ankara’ya 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamaya geldiğini ifade eden Yasemin Yavuz, "Yüz yıl önce bir destan yazıp bu vatanı bize bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Geçit törenini her yıl gelerek izliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazı zaferler kitaplara sığmaz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

"Özellikle çocuğumuza izletmek için"

İHA'nın haberine göre; Eşi ve çocuğu ile yürüyüşü izlemeye gelen Ahmet Koçak, "Kutlamaları izlemeye geldik. Özellikle çocuğumuza izletmek için. Milli duygularımız kabarıyor. Bunlar bizde eksik olan duygular, çocuklarımıza da aşılanması gereken duygular. Hep birlikte bu sevinci ve heyecanı yaşamak istiyoruz." dedi.