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    Ankara'da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

    Kentte 6 noktada yapılan operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 10 milyon lira uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 29.12.2022 - 17:39
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    Ankara'da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

    Zehir tacirlerine yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilere yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

    13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda ise silikon kaplarına ve satranç tahtasına gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Paralara el konuldu

    Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı.

    Yapılan aramalarda uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 920 lira, bin 850 dolar ve 440 euroya da el konuldu.

    3 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer 10 şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Ankara da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı #1

    Ankara da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı #2

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    Ankara da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı #5


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