Ankara'da aniden bastıran dolu, şehri etkisi altına aldı

Ankara'da aniden dolu yağışı bastırdı, vatandaşlar bina saçaklarına saklandı.

Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

BAŞKENT BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu.

Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

Ankara'yı dolu vurdu

TBMM'YE YILDIRIM DÜŞTÜ

Öte yandan, saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü.

TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.

Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.