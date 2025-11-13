Ankara'da aralık ayından itibaren zorunlu kış lastiği kullanımı başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış lastiği, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler olarak tanımlanıyor.

Kış lastikleri sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlüyor.

ANKARA'DA UYGULAMA BAŞLIYOR

Ankara'da da zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor.

ZORUNLU OLACAK

Şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda, 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

VALİLİK AÇIKLADI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sorunsuz bir seyahat/kış için kış lastiğinizi takmayı ihmal etmeyin." denildi.

5 AY TAKILMASI ZORUNLU

Türkiye'de şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenirken, yine valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.