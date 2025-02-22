Ankara'da bazı yollar bu geceden trafiğe kapatılacak

AA

Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren bazı yollar, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şu yollar trafiğe kapatılıyor:

-Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

-Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı,

-Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı,

-Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı,

-Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı.

İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILACAK DİĞER YOLLAR

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.