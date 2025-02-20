Ankara'da bir annenin feryadı: SMA'lı Tahir bebek ölmesin

ANKA

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Ogün ile Melis Özbulduk çifti, zor günlerden geçiyor...

Henüz 14 günlükken oğulları Tahir'e SMA Tip-1 tanısı konulan çift, her gün çocuklarını kaybetme korkusuyla yüzleşiyor

Şu an 8 aylık olan Tahir bebek için, 18 Haziran 2024 tarihinde Ankara Valiliği onayı ile 15 Ocak 2025'te yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya henüz yüzde 2'lik dilimde bulunuyor.

"1,8 MİLYON DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Asgari ücretle çalışarak ailesine bakmaya çalışan baba Ogün Özbulduk, yaşadıkları süreci, "Tahir'e 14 günlükken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Şu an bebeğim 8 aylık. Çok zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Şu an kampanyamız yüzde 2. 1 milyon 818 bin dolara ihtiyacımız var.

Bunu bir yıl içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Asgari ücretle çalışan birisiyim. Evladıma tek başıma yetişemiyorum. Bunu bütün insanların, yardımsever kişilerin destekleriyle inşallah tamamlamak istiyoruz" diyerek anlattı.

"LÜTFEN BU İLACI TÜRKİYE'YE GETİRİN"

Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan baba Ogün Özbulduk, "Sağlık Bakanlığımızın bu ilacı Türkiye'ye getirmesini istiyoruz. Bu gen tedavisini Türkiye'ye ulaştırmasını istiyoruz. Bütün bebeklerimiz mağdur bu durumdan. Lütfen bu ilacı Türkiye'ye getirsinler" dedi.

"İLK EVLADIMI TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUM"

Ev hanımı olan anne Melis Özbulduk, evlatlarına yetişemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

Onun bir an önce ilacına kavuşmasını istiyoruz. Cihazlara bağlanmasın, kaslarını kaybetmesin, oğlumuz iyileşsin. Sizlerin desteğinize, maddi manevi desteğinize çok ihtiyacımız var. Elimizden tutun, destek olun bizlere. Çok zor durumdayız. Oğlum 8 aylık bir bebek. İlacını alsın bir an önce. İyileşsin. Kasları kaybolmasın. Yaşıtlarından geri kalmasın. İlk evladım. İlk evladımı da toprağa vermek istemiyorum. Yardım edin. Çok zor süreçlerden geçiyoruz. Kendim ev hanımıyım. Biz ömür boyu çalışsak asla bu imkana ulaşamayız. Asla gücümüz yetmez bizim. Lütfen sesimizi duyun.

"OĞLUM İYİLEŞSİN YANIMDA OLSUN"

Anne Melis Özbulduk, gen hastanesi açılması ve devletin SMA'lı ailelere yardım etmesi için çağrı yaptı.

Özbulduk, "Elimizden tutsunlar. Evladımıza yetişemiyoruz. Bir an önce yurt dışına gitsin tedavisini alsın. Yaşıtlarından geri kalmasın. Oğlum iyileşsin, yanımda olsun. Yalnız bırakmasın beni, yeter." diye konuştu.

TAHİR BEBEK YARDIM BEKLİYOR

Tahir bebek için valilik onaylı IBAN bilgileri şu şekilde:

TL: TR40 0001 0090 10814290 8050 04

Dolar: TR13 0001 0090 10814290 8050 05

Euro: TR67 0001 0090 10814290 8050 03