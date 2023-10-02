Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin öldürdüğü veteriner son yolculuğuna uğurlandı Başkent'te düzenlenen terör saldırısı öncesi saldırganlar tarafından Kayseri'de gasbedilen ve öldürülen genç veteriner Mikail Bozlağan'ın cenazesi bugün kaldırıldı. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

AA Terör örgütünün son hedefi Ankara oldu. Dün TBMM'nin açılış gününde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı eylem düzenlendi. Hafif ticari araçla gelerek saldırıda bulunan teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Genç veterineri öldürdüler Olayın ise ayrıntıları ortaya çıktı. Teröristlerin, eylemden bir gün önce Kayseri'de aracını gasbettikleri 24 yaşındaki Mikail Bozlağan'ı öldürdükleri belirlendi. Veteriner Bozlağan'ın cenazesi dün sabah saatlerinde bulundu. Yerlikaya ve Yılmaz törene katıldı Şehit Bozlağan için bugün Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Develi ilçesi Çarşı Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Gözden Kaçmasın Ankara saldırganlarının katlettiği Mikail Bozlağan'ın akrabası konuştu: Bir tane altı aylık yavrusu var Haberin Detayları Gözyaşlarını tutamadılar Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan, tabuta sarılarak ağladı. Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin." diyerek gözyaşı döktü. Törendeki Bakanlar, şehidin ailesini teselli etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)