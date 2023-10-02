Ankara saldırganlarının katlettiği Mikail Bozlağan'ın akrabası konuştu: Bir tane altı aylık yavrusu var Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin, saldırıyı Kayseri'de veteriner Mikail Bozlağan'ı katlederek gasbettikleri araçla düzenledikleri belirlenmişti. Konu hakkında konuşan Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, yeğeninin daha 6 aylık çocuğu olduğunu belirttiği açıklamasında göz yaşlarına hakim olmadı.

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AA

Türkiye'yi sarsan Ankara saldırısının ayrıntıları gün geçtikçe aydınlanıyor...

hain teröristlerin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek gerçekleştirdikleri saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri belirlendi.

İlçede veterinerlik yapan 24 yaşındaki Mikail Bozlağan'ı Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti.

Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Veterinerin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akrabası Mikail'i anlattı

Avlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.

Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası." dedi.

"Vardığımızda zaten vefat etmişti"

Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı.

Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti." diye konuştu.

"İki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var"

Bahri Bozlağan, şunları söyledi:

"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."

Göz yaşlarına hakim olamadı

Yeğeni hakkında konuşan Bahri Bozlağan ise açıklamaları sırasında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Röportajı izleyenler de anlatılanlar karşısında duygusal anlar yaşayarak terörü lanetledi.

6 yaşındayken kaybolmuş, sağ bulunmuştu

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)