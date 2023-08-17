Ankara'da camide uygunsuz fotoğraflar çeken şahıs: Dinin bütünleştirici etkisini kullanmak istedim Ankara'da bulunan Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan şahıs ve modelin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. Fotoğrafları çeken Kısa, "Amacım camiinin önünden bir kere bile geçmemiş kişilerin bile camide huzur bulabileceğini ifade etmekti" derken Cebeci, "Üzdüğüm kırdığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz gün Ankara'da bulunan Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu.

Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model; başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi.

Çekilen görüntüler de 'Zıtlıkların büyüsü' başlığıyla paylaşıldı.

Tepki çeken olayın ardından emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Çekimleri yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kısa ve Cebeci, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Meydana gelen olayın ardından iki ismin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

"Camiyi ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim"

Bilal Kısa isimli şahıs ifadesinde, çekimin 'dinin bütünleştirici etkisini kullanma amacı taşıdığını' söyledi.

Yaptığından pişmanlık duyduğunu belirten ve özür dileyen Kısa, "Camiyle ilgili, caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla camiyi ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim. Bu proje için hiç kimseden tavsiye ve telkin almadım. Üzgünüm, kırdığım herkesten özür dilerim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

"Dindeki bütünleştirici etkiyi anlatmak adına camide fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi"

Kısa'nın ifadesinin ardından model Cebeci de yaptıkları nedeniyle özür diledi.

Model Cebeci ise şunları söyledi: