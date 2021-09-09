Euro
10.0614
0.45%
Dolar
8.5032
0.48%
Altın
489.73
0.61%
Borsa
1.436
0.18%
Bitcoin
394.680
1.30%
EXEN Coin
25.58
11.99%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 13 şüpheli yakalandı

    Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 13 şüpheli yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 şüphelinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti.

    13’Ü YAKALANDI, 2’Sİ ARANIYOR

    Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.

    Ankara da DEAŞ a yönelik operasyon: 13 şüpheli yakalandı #1

    Ankara da DEAŞ a yönelik operasyon: 13 şüpheli yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir