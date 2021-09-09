Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 13 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 şüphelinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti.

13’Ü YAKALANDI, 2’Sİ ARANIYOR

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.