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AA & Ensonhaber

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde öğretmeninin eşlik ettiği 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkililerince oyun alanına alınmadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bazı basın organları ile sosyal medyada olaya ilişkin haber ve paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Görüntüler üzerine il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve çocuğun ailesiyle görüştüğü belirtilen açıklamada çocuğa psikososyal destek sağlandığı aktarıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada, "Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.