Ankara'da engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre ceza kesildi Başkent'te özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli vatandaşı, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say" diyerek almayan şoföre, Büyükşehir Belediyesi'nce cezai işlem uygulandı; aracı parka çekildi.

DHA

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı.

Çimşit-Bağlıca-Koru metro istasyonu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcular ile araca binmek isteyen engelli vatandaşı almadı.

"Şimdiye kadar bindiğine say"

Şoför, araca binmek isteyen engelli bireye, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsaydın, ne yapardın bize" dedi.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şoföre ceza kesildi

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre ceza uygulanırken, otobüs de parka çekildi.

"Süreci titizlikle takip ediyoruz"

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugünkü habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)