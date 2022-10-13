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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çeşitli konumlarda görev aldığı tespit edilen ve ByLock yazışma programını kullandıklarına dair deliller bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • 13.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:08
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

    Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele devam ediyor.

    Ankara'da izi sürülen şüpheliler hakkında güvenlik güçleri harekete geçti.

    Operasyon kapsamında FETÖ'de çeşitli konumlarda görevli olduğu tespit edilen şüpheliler baz alındı.

    8 şüpheli yakalandı

    Haklarında beyaz, SGK kaydı, Bank asya kaydı ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.

    Gözaltı kararı verildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı #1


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