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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çeşitli konumlarda görev aldığı tespit edilen ve ByLock yazışma programını kullandıklarına dair deliller bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
- 13.10.2022 - 08:54
- Güncelleme : 13.10.2022 - 09:08
Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele devam ediyor.
Ankara'da izi sürülen şüpheliler hakkında güvenlik güçleri harekete geçti.
Operasyon kapsamında FETÖ'de çeşitli konumlarda görevli olduğu tespit edilen şüpheliler baz alındı.
8 şüpheli yakalandı
Haklarında beyaz, SGK kaydı, Bank asya kaydı ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.
Gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.