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    Ankara'da indirimli ürün izdihamı

    Ankara'da indirimli ürün izdihamı

    İndirimli mağaza açılışını duyan Ankaralılar, cep telefonu satın almak için birbiriyle yarıştı.
    • 15.05.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 10:47
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    Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi'nde indirimli fiyatlarla açılış yapacak olan bir mağaza vatandaşları harekete geçirdi.

    Çok sayıda kişi elektronik eşya satın alabilmek için kapı önünde sıraya girdi.

    Açılır açılmaz içeri daldılar

    Sabah saatlerinde kapılar açılırken bölgede büyük bir izdiham yaşandı. Vatandaşlar birbirlerini iterek indirimli ürünlere hücum etti.

    12 bin TL'lik telefon 9 bin TL'ye düştü

    İHA'nın haberine göre indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon 9 bin liraya satıldı.

    "Gecenin 3'ünden beri bekliyorlar"

    Büyük bir kampanya düzenlediklerini söyleyen firma çalışanı Cem Erdek, "Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3’ünde sıraya girdi. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması bayağı uzun sürdü, hala hareketlilik var. Bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

    Ankara'da indirimli ürün izdihamı

    Ankara da indirimli ürün izdihamı #1

    Ankara da indirimli ürün izdihamı #2

    Ankara da indirimli ürün izdihamı #3


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