Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdi Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

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Başkent Ankara, bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma, dördüncü kez toplandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Geniş bir heyet toplantıya iştirak etti

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Toplantıda, İsveç'in NATO üyelik süreci ele alındı.

Terörle mücadeleye ilişkin ceza yasası yürürlüğe girdi

İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi.

Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi.

Yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle iş birliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.