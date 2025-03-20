Ankara'da izinsiz gösteride 5 polis yaralandı

AA & Ensonhaber

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup adına Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekilleri açıklama yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamındaki gözaltıları eleştirdi.

Daha sonra partililer grup halinde sloganlar atarak Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüdü.

Burada sloganlar ve alkışlarla eylemlerine devam eden gruptakilerden bir kısmı polisin uyarısıyla dağıldı.

Bazıları ise Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçti.

5 POLİS YARALANDI

Burada izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Buna rağmen slogan atan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi.

Ardından Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi.

Dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen protestoları sürdüren gruptakilerin attığı taşlar nedeniyle 5 polis memurunun hafif yaralandığı görüldü.

Polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.