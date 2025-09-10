Ankara'da kadın yayaya tokat atan trafik magandası yakalandı

Trafik magandaları terör estirmeye devam ediyor.

Trafik kurallarını ve toplum huzurunu bozan bu magandaların son adresi Ankara oldu.

Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, baba-oğul olduğu tespit edilen iki kişi tarafından darbedildi.

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın yayaya yönelik bu çirkin saldırıda bulunan iki şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcadıklarını belirterek, bu saldırının da takipçisi olacaklarını bildirdi.

"ŞAHISLAR YAKALANDI"

Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti.



Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır.

"KADINA KARŞI ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLENMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor.

"YAŞANAN BU MENFUR SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"