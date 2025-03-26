İHA

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir markete giren A.Ü., alışveriş yaptıktan sonra kasiyerin telefonunu çalmaya karar verdi.

Kasiyerin dikkatini başka yöne çeken hırsız, telefonu hızla alıp poşete koyarak marketten ayrıldı.

POLİS KISA SÜREDE HIRSIZI YAKALADI

Kasiyerin telefonunun çalındığını fark eden çalışanlar, hemen durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri kısa süre içinde yapılan çalışmalar sonucunda A.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı telefon ise sahibine iade edildi.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, A.Ü.'nün kasiyerin telefonunu çaldığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor