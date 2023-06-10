Ankara'da MKE fabrikasındaki patlamaya soruşturma Ankara'da 5 işçinin şehit olduğu patlamada olay yerine giden 2 Cumhuriyet savcısı olayı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için çalışmalara başladı.

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Ankara'nın Elmadağ ilçesi Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahale sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye ulaşıldı. Yaralının olmadığı patlama ile ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

"2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Büyük panik yaşayan çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.