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İHA

7 Aralık 2023 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşanan olayda, Tunahan Yılmaz (10) okula giderken boş arazide başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Yaralanan çocuğun ailesi belediye yetkililerinden şikayetçi oldu.

Yaşanan gelişmede ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

İddianamede, 7 Aralık 2023 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın (10) okula giderken boş arazide başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralanan çocuğun ailesinin belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, savcılığın Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep ettiği ve ardından Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞA YAKLAŞIK 15 SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet D.'nin tanık olarak ifadesine de yer verildi.

Mehmet D. ifadesinde, olayın gerçekleştiği esnada evinin balkonunda olduğunu, köpek seslerinin geldiği tarafa doğru baktığında yaklaşık 15 sokak köpeğinin Yılmaz'a saldırdığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine şahsi aracıyla köpeklerin bulunduğu yere gittiğini belirten Mehmet D., köpeklerin aracına da saldırdığını ifade ederek, Yılmaz'ın kafasının ve vücudunun büyük bölümünden yaralandığını aktardı.

BELEDİYENİN HERHANGİ BİR KUSURUNUN BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Mustafa Şener ise, sokak hayvanları konusunda çalışmaları '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini ifade etti.

Şüpheli Asena Ülkü Ünal da, sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde toplanarak geçici bakım evine götürüldüğünü, burada 10 gün muhafaza altında tutularak kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Ünal, olayda belediyenin herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti. İddianamede şu ifadeler yer aldı:

İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Ünal ile Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir.

"SANIKLARIN EYLEMLERİNİN 'İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK' SUÇUNA TEMAS ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır.

3'ER AYDAN 1'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, 2 belediye yetkilisi hakkında 'ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılığık tarafından Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.