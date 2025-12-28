Ankara'da otopark ücretlerine zam yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkent'in gündeminde zam var.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine zam yaptı.

Otopark ücreti, sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL oldu.

CHP'NİN OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife, AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP’nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde artış yaşandı.

6 YILDA 249 KAT ARTTI

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2019'da göreve geldiğinde, Ankara'daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının ücreti 1 TL idi.

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL'ye kadar çıktı.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

Genel otopark tarifesi şöyle:

0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 100 TL,

2-4 saat arası 140 TL,

4-8 saat ve üzeri 160 TL,

Ulus - Kızılay ‘Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu’: 0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 150 TL, 2-4 saat arası 200 TL,

4-8 saat ve üzeri 250 TL.

DAHA ÖNCE DE ULAŞIMA ZAM YAPILMIŞTI

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam, yine AK Parti ve BBP’nin ret oylarına rağmen Meclis’ten geçirilmişti.