Mustafa Destici'den Gülben Ergen'e tepki

Gülben Ergen, anaokulu açılışı için Adıyaman'a gitti.

Adıyaman'a oğlu ile gelen Ergen, anaokulu açılışının ardından halay çeken ekibe dahil oldu.

ŞAŞIRTAN HAREKET

Gülben Ergen'in halay çektiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ergen'in, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu fark ettiği anda elini bırakması ve çevredeki ısrarlara rağmen bir daha el ele tutuşmaması, o anları kaydeden vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN TEPKİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bugün Adıyaman'da Gülben Ergen'e tepki gösterdi.

Destici, Gülben Ergen'in yaptığı davranışı kınayarak şöyle dedi;

"BUNLAR BİZDEN DEĞİL"

"Gülben Ergen tesettürlü kadının elini tutmuyor, açık olan kadının elini tutuyor, halay çekiyor. Bunların anlayışı bu değil arkadaşlar. Bunlar bizden değil.

"HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAŞAMIŞ"

Daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Bizim bacılarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."