Ankara'da oy kullanılan okulda görevli polise yumruk atıldı

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Heyecanla beklenen tarihi günde sandıklar kapandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi için milyonlarca vatandaş, sabahın ilk saatlerinde sandıklara akın etti.

Gencinden yaşlısına vatandaşların oy kullanma işleminde birçok ilde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Başkent Ankara'da kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görüntülerde, oy kullanılan bir okulda görevli olan polise saldırıldığı görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sosyal medya hesabından sandık çağrısında bulunurken güvenlik güçlerini hedef göstermişti.

'Yüzlerine tükürün' ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:



Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar!

Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.

Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:(