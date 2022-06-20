Ankara'da, PYD/YPG operasyonu: 4 terörist yakalandı

PYD/YPG içerisinde, silahlı eğitim aldıkları tespit edilen 2’si yabancı 4 terörist yapılan operasyonlarla yakalandı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın telefonunu inceledi. Şüphelinin telefonunda, PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarına ait fotoğraflar bulundu.

İkamet adresi tespit edilen şahsın adresine düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollar girdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İHA’nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararlar ile yapılan dijital incelemeler neticesinde şüphelilere ait dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu ve ifadelerinde PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edildi.

19 Haziran 2022’de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.N. ve H.H. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Örgütün sosyal medyacısı yakalandı

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise; örgüt adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu istihbar edilen yabancı uyruklu bir şüpheli A.A. yakalandı.

Dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri tespit edilmesi üzerine Ankara TEM Şube Müdürlüğü’nde yapılan ifade ve sorgu işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.