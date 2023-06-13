Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Su taşkınları sıradanlaştı Son dönemde sağanak yağmurun sık sık etkili olduğu Ankara'da her yağmur sonrası aynı manzara yaşanıyor. Sürekli rögarları taşan, yolları göle dönen Ankara'da vatandaş, belediyeye tepkili.

ensonhaber.com

Yurt genelinde uzun süredir yağmur etikili oluyor.

Bahar aylarından sonra yaz aylarının başında da yağmur hayatımızdan çıkmadı.

İç Anadolu, özellikle Ankara ve çevresinde ise son dönemde yağmur nedeniyle su taşkınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da su baskını sıradanlaştı

Ankara'da sel, hayatın adeta ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Uzun süredir sağanak yağış alan Başkent'te hemen her gün rögarlar taşıyor, caddeler suya gömülüyor, alt geçitler göle dönüşüyor.

Her yağmur sonrası trafiğin felç olduğu şehirde kaos yaşanıyor.

Meteoroloji'den her yağmur öncesinde uyarılar yapılmasına rağmen su taşkınları ve baskınlar önlenemiyor.

Ankaralı, Mansur Yavaş'a tepkili

Altyapının kaldıramadığı sulardan korunmak için vatandaşlar kendi çözümlerini üretme yoluna giderken, müdahalenin yeterli olmadığı yerlerde mahsur kalanlar ise kendi imkanları ile azgın sulardan kurtuluyor.

Şoför esnafı yolların sulara gömülmesinden, çarşı esnafı ise dükkanlarının baskına uğramasından bıkmış durumda.

Seçim döneminde il il mitingler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise tepkilerin hedefinde.