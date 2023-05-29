Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi Ankara'nın Keçiören ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA

Başkent yine yağışa teslim oldu.

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batısı için yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için uyarıda bulunmasının ardından dolu yağışı etkili oldu.

Yağış kenti kilitledi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Yağışla beraber bazı noktalarda su basmaları görüldü. Bazı vatandaşlar ise araçlarında mahsur kaldı.

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.