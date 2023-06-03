Ankara'da sağanak yağmurun ardından caddeleri fare bastı

CHP'li belediyeler yağmur sonrası oluşan olumsuzluklarla tepki çekiyor.
Bu kapsamda ön plana çıkan iller ise Ankara, İzmir ve Antalya.
3 kentte de hafta boyunca sağanak yağmur etkili oldu. Yağışların devam etmesiyle vatandaşlar mağdur oluyor.
Kenti fareler bastı
Öte yandan ilginç olaylar da yaşanıyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı.
Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.
"Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor"
Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöp konteyneri geldikten sonra fareler çoğalmaya başladı. Akşam çöpler buraya getirilince, özellikle de yağmurlu lağım fareleri gezinmeye başlıyor. İnsanlar gelince de fareler konteynerin deliklerine giriyor. Yemeklerini yedikten sonra da toprak altından lağıma iniyorlar. Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor.