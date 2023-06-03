Ankara'da sağanak yağmurun ardından caddeleri fare bastı Başkentte haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddelerde cirit atmaya başladı.

İHA

CHP'li belediyeler yağmur sonrası oluşan olumsuzluklarla tepki çekiyor.

Bu kapsamda ön plana çıkan iller ise Ankara, İzmir ve Antalya.

3 kentte de hafta boyunca sağanak yağmur etkili oldu. Yağışların devam etmesiyle vatandaşlar mağdur oluyor.

Kenti fareler bastı

Öte yandan ilginç olaylar da yaşanıyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı.

Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.

"Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor"

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: