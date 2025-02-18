Ankara'da sahte içkide can kaybı artıyor

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Sahte içki kabusu sürüyor.

İstanbul'un ardından Ankara'da da sahte içkiden kaynaklı can kayıpları yaşanmaya başladı.

Yılbaşında 33 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'da bilanço, dün 54 oldu.

Ancak bugün sayının arttığı son gelen bilgilerle teyit edildi.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son verilerle birlikte, hayatını kaybedenlerin sayısı Ankara'da 59'a yükseldi. Ayrıca, 35 kişinin yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının, sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

35 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 59 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

28 ŞÜPHELİDEN 25'İ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.