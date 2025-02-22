Ankara'da sahte içkiden ölümlerde can kaybı yükseldi

Haber Merkezi

Sahte içki kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Dün başkent Ankara'da sahte içki sebebiyle 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yine yapılan açıklamada, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirilmişti.

Son olarak 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

SAHTE İÇKİ FACİASINDA VEFAT SAYISI 65 OLDU

Böylelikle sahte içki kaynaklı ölümlerde can kaybı 65'e çıktı.

Yine hastanelerde entübe olanların sayısının ise 15 olduğu belirtildi.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu da öğrenildi.

7 İLDE 56 OPERASYON YAPILDI

Öte yandan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmada ekipler, Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul olmak üzere 7 ilde 56 operasyon gerçekleştirdi.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.