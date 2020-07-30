Ankara'da şehitliklere bayram ziyareti

Kurban Bayramı öncesi şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Münevver Ünsal, "Bu onsuz geçen beşinci senemiz. Bizim bayramımız yok" dedi.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

"OĞLUMU HAYATTAYKEN AREFE SUYUYLA YIKARDIM, ŞİMDİ DE MEZARINI YIKAMAYA GELDİM"

Hakkari Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terörist saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın annesi Münevver Ünsal da "Bizim bayramımız yok. Bu, onsuz geçen 5'inci senemiz. Sabah kalktık, hemen ilk işimiz mezarlığa gelmek oldu. Ben, oğlumu hayattayken arefe suyuyla yıkardım. Şimdi de arefe suyuyla yıkamaya geldim. Mezarını yıkadım." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ..."

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz de oğlunun Ramazan Bayramı için Ankara'ya gelecekken şehit düştüğünü kaydetti.

Artık bayramların kendileri için çok üzücü olduğunu ifade eden Üçöz, "Bazen her gün, bazen haftada 3-4 kez geliyoruz mezarlığa. Sözün bittiği yerdeyiz. 33 yaşındaydı... Allah askerlerimize güç, kuvvet versin." dedi.

"BU ŞEHİTLER SAYESİNDE RAHAT YAŞIYORUZ"

Hakkari Yüksekova'da, 2015'te teröristlerin askeri konvoya saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan'ın babası Mustafa Ertan, "Milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz, bu şehitler sayesinde rahat yaşıyoruz. Şehitlere minnettarız. Biz, bin yıldır bu topraklardayız, bin yıldır da şehitler veriyoruz. Bu coğrafyada ayakta kalmak için fedakarlık yapmamız gerekiyor." dedi.

"ALLAH ASKERLERİMİZİ HER TÜRLÜ MÜSİBETTEN KORUSUN"

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade er Bayram Kavcı'nın babası İzzet Kavcı da, "Cenab-ı Allah'a karşı her zaman boynumuz eğri. Duamızdan, hayrımızdan başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Allah askerlerimizi her türlü musibetten korusun, ayaklarına taş değdirmesin, düşmanlara fırsat vermesin." diye konuştu.