Ankara'da yağış sonrası yollar göle döndü! İtfaiye aracı mahsur kaldı Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, cadde ve sokaklar da göle döndü. Yağış vatandaşlara zor anlara yaşatırken, bir itfaiye aracının yolda mahsur kaldığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve bulutlu hava, dün Ankara'da yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle Ankara'da cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehrin belirli noktalarında araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi. Trafiğin durma noktasına geldiği Ankara'da, bir itfaiye aracının da yolda kaldığı görüldü. İtfaiye aracı ilerleyemedi, yollar göle döndü Ankara'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Hem vatandaşlar hem de araçlar güçlükle ilerledi. Göle dönen yollarda bir itfaiye aracının da mahsur kaldığı anlar, cep telefonu ile çekilen videoya yansıdı. İtfaiye aracının mahsur kaldığı anlara dair çekilen videoda, sağanak yağışın etkisi de ortaya çıktı.