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    Ankara'da servis ücretlerine zam

    Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okul hazırlıkları tam gaz devam ederken, okul servis ücretlerinin yıllık 5 bin 96 TL'ye yükseltildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:59
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    Ankara'da servis ücretlerine zam

    Öğrenciler için tatil dönemi yavaş yavaş biterken, yeni bir serüven başlıyor.

    Okul hazırlıkları başlarken, enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı aileleri zoruyor.

    Merak konusu olan servis ücretleri ile ilgili ise yeni bir açıklama geldi.

    Yıllık 5 bin 96 TL oldu

    Edinilen son dakika bilgisine göre başkent Ankara'da 3 bin 920 TL olarak ödenen okul servis ücreti, an itibarıyla 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL olarak değiştirildi.

    15 kilometreden sonra her kilometre başı ek 150 TL

    Bir diğer bilgiye göre, güzergahın 15 kilometreyi aştığı kilometre başına 150 TL daha eklenecek.


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