Ankara'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı zor anlar yaşattı Başkentte başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Vatandaşlar kendilerini korumak için kapalı alanlarda beklerken araçların üzeri örtülerle kapatıldı.

AA

Ankara sağanak yağışa ve doluya teslim oldu...

Kent merkezindeki bazı ilçelerde dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Başkent şiddetli yağışlara teslim: Sokakları su bastı

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ayrıca yine vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan doludan dolayı araçlarını korumaya çalıştı.

Araçları korumak için örtüler serildi

Her dolu yağdığında bilindik yöntem olan araçların üzerine örtüler ve battaniyeler serildi.

Yollarda biriken suları tahliye çalışması başladı

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara , Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.