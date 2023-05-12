Ankara'da şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

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Türkiye genelinde son günlerde etkili olan bulutlu ve soğuk havadan sonra yağışlar başladı.
Sağanak başkent Ankara'yı vurdu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Caddeler göle döndü
Yağmurla birlikte cadde ve sokakları su bastı.
Şehrin belirli noktalarında araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi.
Araçlar mahsur kaldı
Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.
Bazı noktalarda ise araçlar su birikintileri içinde mahsur kaldı